مسابقات وعروض.. عبدالدايم تعتمد فعاليات قصور الثقافة في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الفعاليات والأنشطة الرمضانية التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.

وأعدت الهيئة مجموعة متنوعة من الفعاليات الإبداعية ضمن الأجندة الرقمية الرمضانية التى تبثها وزارة الثقافة يوميا خلال الشهر الكريم، في إطار المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

وتقدم الإدارة المركزية للشئون الفنية عددًا من العروض المسجلة لفرق الموسيقى العربية والإنشاد الديني بالهيئة - برنامج الليلة مسرح ويتم خلاله تقديم نقد فني لعروض المواسم المسرحية لنوادي المسرح بالهيئة والتجارب النوعية وفرق الأقاليم - مشروع حواديت من مصر والذي يروي حكايات من مختلف الأقاليم تعبر عن طبيعة المجتمعات المحمية ثقافيًا واجتماعيًا وبيئيًا وأهم ما تتميز به المحافظات المصرية - أفلام رسوم متحركة وتسجيلية وروائية - ورش حرف بيئية ويدوية - جولات افتراضية لمعارض منتجات الحرف البيئية واليدوية بالهيئة منها حرفة في كل بيت، صنايعية مصر، ملتقيات نخلة، الملح، الحديد والخردة، مراسم سيوة والنوبة.

أما الإدارة المركزية للشئون الثقافية تقدم أمسيات شعرية تضم مقتطفات لشعراء أندية الأدب التابعة للهيئة بجميع المحافظات - مسابقة مبدعون أون لاين في المجالين الأدبي والفني ( القصة القصيرة، الشعر، المقال، العزف الفردي، الغناء، الرسم ) - مختارات من مهرجان مسرح الهواة لعام 2019 -ورش فنية ومحاضرات - أعمال غنائية لمراكز تنمية المواهب - ندوات توعية عن فيروس كورونا يحاضر بها متخصصون - ورش فنية وثقافية لذوي القدارت الخاصة يصاحبها ترجمة بلغةالاشارة إلى جانب استمرار إتاحة مجموعة من الإصدارت بصيغة pdf للقراءة والتحميل المجانية من الموقع الرسمى لوزارة الثقافة على شبكة الإنترنت.