​البرلمان يوزع منشورًا بمواعيد العمل خلال شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

حصل "الخليج 365" على منشور عممه مجلس النواب، أمس بمواعيد عمل رمضان، والمقرر أن تبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مع استمرار وقف إقامة الصلاة بمسجد النواب والاكتفاء برفع الأذان فقط.

وطبقًا للمادة الثانية بالقرار لا يخل المنشور بسلطة الأمين العام في استدعاء من يرى ضرورة حضوره لحسن سير وانتظام العمل، على أن يتم الاستدعاء عن طريق المكتب الفني للأمين العام.

كما تظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة كورونا قائمة.