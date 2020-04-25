شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل امتحانات الدبلومات.. وزير التعليم: الثانوية العامة فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة فى موعدها، حيث إنها سوف تبدأ 7 يونيو المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية العملية حتى 13 يونيو المقبل بدلا من منتصف مايو المقبل سوف تستغرق 16 يوما متقطعة وتعقد فى الأيام الفارغة من امتحانات الثانوية العامة ثم يعقبها التحريرى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وكان وزير التربية والتعليم، أعلن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ 13، يونيو المقبل وتستمر حتى 19 يوليو.