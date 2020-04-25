شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تقرر تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ 13 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، والتى كان من المقرر لها أن تنطلق 16 مايو المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحتة الشخصية، أن الامتحانات سوف تعقد امتحانات "الدبلومات الفنية" بدءًا من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتي ١٩ يوليو ٢٠٢٠ والجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠.