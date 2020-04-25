شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تقرر تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ 13 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأجيل امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، والتى كان من المقرر لها أن تنطلق 16 مايو المقبل.
وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحتة الشخصية، أن الامتحانات سوف تعقد امتحانات "الدبلومات الفنية" بدءًا من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتي ١٩ يوليو ٢٠٢٠ والجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعليم" تقرر تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ 13 يونيو المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.