شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مخالفي قرار حظر التجوال بكوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت وحدة مباحث «كوم امبو»، مساء الجمعة، حملة لضبط المخالفين لقرار حظر التجوال الذي فرضته الحكومة ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وذلك بجميع شوارع المدينة. وتمكنت الحملة من ضبط ٣٠ مخالف لقرار الحظر، وقد تم التحفظ عليهم بديوان المركز واتخاذ الإجراءات القانونية معهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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