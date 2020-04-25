شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «بيحمونا.. ادعموهم» وتوصيل منتجات المطهرات والمنظفات للأسر الطبية مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت هنكل مصر بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، مبادرة «بيحمومنا، أدعموهم» (#بيحمونا_ادعموهم) لدعم ومساندة الطواقم الطبية في الحرب ضد فيروس كورونا- كوفيد 19، وذلك إيماناً بأهمية دور القطاع الخاص في تعزيز جهود الدولة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووقاية أبناء الوطن والحفاظ على سلامتهم .

واشتملت المبادرة على توفير المنتجات من المنظفات والمطهرات لعائلات الأطباء والممرضين المسعفين وتوصيلها مجاناً لمنازلهم، ليستفيد من تلك المبادرة أكثر من الـ10 آلاف أسرة من أسر الطواقم الطبية تقديراً للمجهود الخارق والتضحيات الكبيرة التي يقدموها لخدمة أبناء الوطن في ظل الأزمة الحالية. كما توفر الشركة منتجات مطهرة للمستشفيات للمساهمة في تخفيف الحمل على القطاع الصحي.

ومن ضمن المحاور الهامة التي تقوم عليها المبادرة هو نشر الوعي والتوجيهات الصحية والوقائية من خلال منصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار العدوي. ومن أهم النقاط التي اشتملت عليها مبادرة «بيحمونا، أدعموهم» (#بيحمونا_ادعموهم) هي الجانب المعنوي؛ حيث دعت الشركة جميع موظفيها والمجتمع بشكل عام بتوجيه رسائل شكر وعرفان للطواقم الطبية المنوط بها محاربة انتشار الفيروس.

من جانبه أعرب عمر محمد المصري، مدير عام قطاع المنظفات والعناية المنزلية عن شكره وتقديره لجيش مصر الأبيض، قائلاً: «تمثل مبادرة ˃بيحمونا، ادعموهم˂ لفتة بسيطة من الشركة وجميع العامليين لمؤازرة الطواقم الطبية، وتقديم تحية تقدير وإجلال لدورهم الكبير الذي يبذلونه في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد -19.» كما اعرب المصري عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الصحة بكافة طواقمها لتوفير أفضل الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا، لافتاً إلى أن مبادرات شركة هنكل تأتي ترجمة لدورها في خدمة المجتمع وحرصها على مساندة الجهود المبذولة لحصر انتشار هذا المرض.وتقديراً للدور الجلي الذي يلعبه القطاع الطبي في مواجهة فيروس كورونا، تضمنت فعاليات مبادرة «بيحمونا، ادعموهم» (#بيحمونا_ادعموهم) إنارة برج القاهرة بشعار الحملة فضلاً عن إطلاق أغنية الحملة (وإيه يطمن) للمطرب هاني عادل؛ إجلالاً للمجهودات المضنية التي يبذلها جيشنا الأبيض بأطبائه وممرضيه ومسعفيه في علاج مرضى الفيروس المستجد والوصل بصحتهم الغالية إلى بر السلامة والشفاء.

هذا وتتوافق هذه المبادرات المحلية مع برنامج هنكل العالمي للتضامن الذي تم إطلاقه في مارس للمساهمة في الحد من أثار وباء COVID-19 العالمي. تضمن البرنامج العالمي التبرع بمبلغ 2 مليون يورو لصندوق COVID-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية / منظمة الأمم المتحدة ومنظمات مختارة وتبرع بـ 5 ملايين منتج من منتجات النظافة الشخصية والمنزلية.

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