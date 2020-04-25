شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020، موضحا أنها ستعقد امتحانات بدءًا من يوم 13 يونيو وتستمر حتي 19 يوليو 2020.

وأشار في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك» أن الجدول النهائي يوم 15 مايو 2020 إن شاء الله.

وأوضح شوقي أن الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية ستبدأ في الفترة من 13 يونيو وتنتهي 4 يوليو وتستغرق 16 يوما متقطعة.

وأضاف أن الامتحانات العملية ستتم بشكل متقطع في الأيام الفارغة من امتحانات الثانوية العامة ثم يعقبها التحريري للدبلومات الفنية بعد انتهاء الثانوية العامة.

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