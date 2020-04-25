شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات هيئة الطاقة الذرية لتعقيم المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم هيئة الطاقة الذرية العديد من الخدمات فى مجال التعقيم للمستلزمات الطبية والأعشاب التى يستخدمها المواطن، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن ما تقوم به الهيئة من أعمال التعقيم وإنتاج النظائر المشعة لدعم الاقتصاد المصرى، وهى كالآتى:

1- توفير مستلزمات طبية معقمة بأفضل وسائل التعقييم للمواطن المصرى.

2- دعم الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية وكذلك المواد الغذائية مثل التوابل والأعشاب.

3- تعقيم ما يقرب من 1245 مترا مكعبا من المنتجات الطبية والأعشاب فى الفترة من 18/3/2020 حتى 13/4/2020.

4- إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لأكثر من 88 مركز طب نووى ومستشفيات أورام حكومية أو خاصة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

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5- توفير عدد 99 مولدا تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات فى مصر.

كانت هيئة الطاقة الذرية، أعلنت أنه فى إطار حرص الهيئة على توفير مستلزمات طبية معقمة بأفضل وسائل التعقييم للمواطن المصرى ودعم الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية وكذلك المواد الغذائية مثل التوابل والأعشاب قامت الهيئة بتعقيم ما يقرب من 1245 مترا مكعبا من المنتجات الطبية والاعشاب فى الفترة من 18/3/2020 حتى 13/4/2020.

وتقدم الهيئة خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لأكثر من 88 مركز طب نووى ومستشفيات أورام حكومية أو خاصة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وقامت الهيئة فى الفترة القصيرة الماضية بتوفير عدد 99 مولدا تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات فى مصر.

وتستمر الهيئة فى القيام بدورها فى دعم الاقتصاد القومى وحماية البيئة المصرية وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية التى تراكمت لاكثر من ستون عاماً من أجل أمن ورفاهية المواطن والدولة المصرية.