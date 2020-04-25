شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انخفضت حركة الركاب بعدد من مطارات العالم بسبب كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA، وفقاً لأحدث تحليل له، أن أزمة كورونا ستسبب فى انخفاضاً فى إيرادات ركاب الخطوط الجوية بمقدار 314 مليار دولار فى عام 2020، أى بنسبة انخفاض 55% مقارنة بالعام السابق 2019. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على الرحلات الجوية للركاب لمدة عام كامل (محلياً ودولياً) بنسبة 48% مقارنة بعام 2019، حيث أن قيود السفر بالقطع تزيد من تأثير الركود على الطلب على السفر.

ومن المتوقع أن يكون التأثير الأكثر حدة فى خلال الربع الثانى من العام اعتباراً من أوائل الشهر الحالى أبريل، حيث انخفضت عدد الرحلات على مستوى العالم بنسبة 80% مقارنة بعام 2019 بسبب القيود الشديدة على السفر التى تفرضها الحكومات لمكافحة انتشار الفيروس.

وإليك نسبة انخفاض حركة الركاب بعدد من مطارات العالم خلال شهر مارس:

-خلال شهر مارس 2020 بلغ عدد الركاب فى مطار فرانكفورت الدولى FRA حوالى 2,1 مليون مسافر بنسبة انخفاض 62% مقارنة بشهر مارس من العام الماضى 2019.

• مطار Ljubljana Airport فى سلوفينيا سجل انخفاضاً فى حركة الركاب بنسبة 72.8% (36409 راكب).

• مطارى Fortaleza و Porto Alegre بالبرازيل انخفضت حركة الركاب المجمعة بنسبة 37.5% (773745 راكب).

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• مطار Lima Airport فى بيرو سجل انخفاضاً فى حركة الركاب بنسبة 47.8% (962507 راكب).

• المطارات الإقليمية اليونانية الـ 14 انخفضت أرقام الركاب المجمعة بها بنسبة 58.8% (293525 راكب).

• مطارىBurgas و Varna فى بلغاريا سجلا انخفاض فى حركة الركاب بنسبة 46.1% (39,916 راكب).

• مطار أنطاليا Antalya فى تركيا انخفضت حركة الركاب فيه بنسبة 46.9% (570,013 راكب).

• مطار Pulkovo Airport فى سانت بطرسبرج فى روسيا انخفضت حركة الركاب فيه بنسبة 27.5% (964,874) راكب.

• مطار Xi’an Airport فى الصين سجل انخفاض فى حركة الركاب بنسبة 66.1% (1,3 مليون راكب) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.