شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النقل العام بالقاهرة: لا إصابات بكورونا بين العاملين بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن جميع العاملين بهيئة النقل العام لا يوجد بينهم أي مصاب بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الوقائية للوقاية من الإصابة بالفيروس، والكشف يوميا على عمال الهيئة وخاصة السائقين والمحصلين قبل صعودهم الاتوبيسات بشكل يومى .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أن الهيئة طبقت بالتزامن مع إعلان الدولة حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، كافة الإجراءات الوقائية، خاصة أن الهيئة تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وعممت بشكل فورى عمليات التعقيم بكافة جراجات ومكاتب وأتوبيسات الهيئة.

وأشار اللواء رزق على، إلى أن إجراءات الهيئة لتأمين العاملين بالهيئة مستمرة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينها توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين، لعدم انتشار ونقل العدوى، كذلك الكشف بشكل يومى على السائق والمحصل قبل صعوده للاتوبيس، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

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وأعلن رئيس هيئة النقل العام أن الهيئة تمكنت من شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيجرى وضعها فى المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كذلك شراء 50 بدلة واقية و50 قناعًا واقيًا، كما جرى توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.

كان رئيس هيئة النقل العام أعلن مواعيد خطوط الهيئة خلال شهر رمضان، والتي تبدأ يوميا من الساعة 7.30 صباحا وتستمر حتى الـ 8 مساء يوميا طوال الشهر الكريم، وذلك بعد تعديل أوقات حظر التجوال التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، منذ قليل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .