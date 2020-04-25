شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الرضاعة الطبيعية تقى الأطفال من الأمراض المعدية وتقطع الطريق على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الرضاعة الطبيعية هامة للغاية للأطفال حديثى الميلاد ولها دور فعال فى وقاية الطفل من الأمراض المعدية، لكونها تسهم بدرجة كبيرة فى تقوية الجهاز المناعى عن طريق نقل أجسام مضادة من الأم إلى الطفل.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالرضاعة الطبيعية لحماية الأطفال من الأمراض لكي ينمو بشكل سليم.

وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة اهتمام المواطنين بالتباعد الاجتماعى لقطع الطريق على عدوى كورونا من الانتقال للبعض وقالت وزارة الصحة ينبعى أن لا تقل المسافة عن متر ونصف بين كل شخص والأخر.

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وكانت قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الطبي، الشكر للقوات المسلحة المصرية، لدعمها القطاع الطبي والفرق الطبية من خلال زيارتهم لعدد من مستشفيات العزل والحميات وتقديم شهادات تقدير لهم وتكريمهم لما يقومون به من دور حيوي في خدمة وطنهم، مؤكدة أن ذلك كان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لهم والاستمرار في تأدية واجبهم، كما أثنت على جهود القوات المسلحة في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية والطرق والميادين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.