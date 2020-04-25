شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: محارق التخلص من النفايات بأنشاص لا تصلح لحرق مخلفات مستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محرقة النفايات المشعة الموجودة بمركز أنشاص البحثى التابع لهيئة الطاقة الذرية لا تصلح لحرق النفايات الخاصة بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن محرقة النفايات بأنشاص مصممة لحرق النفايات المشعة التى تعتبر أكثر خطورة على أرواح المواطنين من نفايات فيروس كورونا ، موضحاً أن النفايات المشعة تحتاج إلى طريقة خاصة لحرقها و دفنها بعمق معين لعدم تسرب أى إشعاع يضر بسلامة وأرواح المواطنين.

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وكانت هيئة الطاقة الذرية، أعلنت أنه فى إطار حرص الهيئة على توفير مستلزمات طبية معقمة بإفضل وسائل التعقييم للمواطن المصري ودعم الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية وكذلك المواد الغذائية مثل التوابل والاعشاب قامت الهيئة بتعقيم ما يقرب من 1245 متر مكعب من المنتجات الطبية والاعشاب في الفترة من 18/3/2020 حتي 13/4/2020.

وتقدم الهيئة خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لاكثر من 88 مركز طب نووي ومستشفيات اورام حكومية او خاصة في 20 محافظة علي مستوي الجمهورية ، وقامت الهيئة في الفترة القصيرة الماضية بتوفير عدد 99 مولد تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات في مصر.

وتستمر الهيئة في القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي وحماية البيئة المصرية وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية التي تراكمت لاكثر من ستون عاماً من أجل أمن ورفاهية المواطن والدولة المصرية.