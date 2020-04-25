أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع الحالات المتحولة من إيجابية إلى سلبية لكورونا لـ1417

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
الصحة: ارتفاع عدد الحالات المتحولة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا لـ1417 حالة
التموين:زيادة منافذ بيع كوبونات المشتريات السلعية لـ 100 بالمجمعات الاستهلاكية
الأرصاد: غدا انخفاض حاد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 25 درجة
القوى العاملة:التفتيش على 229 منشأة لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية
السياحة والاثار تٌقصر جولاتها الافتراضية على الاثنين والخميس خلال رمضان
النقل: نقلنا بالمترو أمس 1.2 مليون راكب مع تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا
البيئة تحذر المسنين والأطفال وأصحاب الأمرض الصدرية من العاصفة الترابية
البابا فرنسيس يهنئ شيخ الأزهر بشهر رمضان ويبحثان تعزيز التضامن لمواجهة كورونا
البابا تواضروس يؤجل دورة مايو للمجمع المقدس للكنيسة بسبب كورونا
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