شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع الحالات المتحولة من إيجابية إلى سلبية لكورونا لـ1417 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة: ارتفاع عدد الحالات المتحولة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا لـ1417 حالة

التموين:زيادة منافذ بيع كوبونات المشتريات السلعية لـ 100 بالمجمعات الاستهلاكية

الأرصاد: غدا انخفاض حاد فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 25 درجة

القوى العاملة:التفتيش على 229 منشأة لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية

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