شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى مؤتمر كورونا: هناك 18 ولاية على الطريق الصحيح لفتح الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤتمر كورونا اليومى فى البيت الأبيض، وقال إن المؤشرات فى 18 ولاية تتحسن بشكل كبير بالنسبة للعدد الإصابات بفيروس كورونا، كما انخفض عدد الوفيات، وأشار إلى أن هذه الولايات تسير على الطريق الصحيح لإعادة افتتاح الأعمال.

وأضاف ترامب، أنه تحدث مع تيم كوكن الرئيس التنفيذي لشركة أبل اليوم، وتضمن حديثهما توقعات لوضع الاقتصاد بعد إعادة فتح الولايات، وتابع أنه يعمل الآن مع إدارته لإعادة بناء المخزون الاحتياطى من معدات الحماية الشخصية للعاملين فى الرعاية الصحية.

ووصل عدد الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا فى الولايات المتحدة إلى 50 ألفا اليوم الجمعة، وهو ما يمثل ضعف عدد الوفيات بالفيروس قبل عشرة أيام والأعلى فى العالم وفقا لإحصاء رويترز.

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وبسب الإحصاء أصيب نحو 875 ألف أمريكى بالمرض التنفسى شديد العدوى (كوفيد 19) الذى يسببه الفيروس، وتوفى حوالى ألفى شخص جراء المرض يوميا هذا الشهر.