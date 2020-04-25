محام يكشف حقيقة الفيديو المتداول للحظة القبض على سما المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكد علي أيوب، المحامي السابق للفنانة الاستعراضية سما المصري، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "لحظة القبض على سما المصري" منذ 6 سنوات، وذلك عندما تم القبض عليها لاتهامها باستخدام أجهزة بث بدون ترخيص في قناة "فلول" المملوكة لها -آنذاك-.

ونفى "أيوب" - أحد الظاهرين في الفيديو المتداول - في تصريحات خاصة لمصراوي، أن يكون الفيديو للحظة القبض عليها اليوم الجمعة من وحدة مباحث قسم الأزبكية؛ تنفيذًا لقرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة دون الإفصاح عن الأسباب حتى لحظة كتابة الخبر.

وقال محامي سما المصري سابقًا، إنه فوجئ بالقبض عليها اليوم، ويلم يتلق أي إخطار رسمي منها للدفاع لتولي قضيتها.

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تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2014؛ قبضت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة الاستعراضيى، مالكة قناة "فلول"، على خلفية استخدامها لأجهزة بث بدون ترخيص رسمي، وصدر قرار بحبسها على ذمة القضية وأخلي سبيلها فيما بعد.

وبعدها أعلنت سما المصري غلق قناة "فلول" عبر فيديو بثته بـ"يوتيوب"، مضيفة أنها تلقت إخطارًا، من شركة "نور سات" بأن هيئة شؤون الإعلام بدولة البحرين قررت وقف بث القناة.