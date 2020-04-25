شوقي يعلن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف شوقي،خلال منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن امتحانات "الدبلومات الفنية" ستجرى بدءًا من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتى ١٩ يوليو ٢٠٢٠.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الجدول النهائي سيعلن يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠.

وكان من المقرر انطلاق امتحانات العملي لطلاب شهادة الدبلومات الفنية يوم ٩ مايو المقبل، على أن تنطلق الامتحانات النظرية يوم ١٦ مايو المقبل.