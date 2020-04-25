أخبار مصر | كيفية الحفاظ على جهاز المناعة في زمن "الكورونا" وخلال صيام رمضان؟ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيفية الحفاظ على جهاز المناعة في زمن "الكورونا" وخلال صيام رمضان؟ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صومًا مقبولًا ومناعة قوية.. نصائح يومية هتساعدك على الصيام في زمن الكورونا

بعد ما يتعرض له العالم والمواطنون جراء الإصابة بجائحة فيروس كورونا المستجد، فيقع على عاتق البشر مسؤولية كبيرة تجاه أنفسهم وبعضهم البعض، وذلك بالحفاظ على النظافة الشخصية، واتباع البروتوكولات التي تضعها منظمة الصحة العالمية بشكل عام، وفي مصر وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى الحفاظ على صحتنا، عن طريق الاهتمام بالطعام والشراب.



ويحتفل المسلمون اليوم الجمعة، بأول أيام شهر رمضان المبارك، والذي يجب فيه اتباع عددًا من الخطوات للحفاظ على صحتنا من فيروس كورونا، وهذا عن طريق ناول الأطعمة التي تعزز المناعة وتقلل الإصابة بالفيروس.



وتقدم لكم "الفجـر"، نصيحة يومية حول الأطعمة التي يجب تناولها في رمضان، بالإضافة إلى فوائد الصيام للحفاظ على مناعتنا وتقويتها.

1- يعد الصيام من الحيل التي تساعد على تجديد خلايا الجهاز المناعي، وتنشيطه وتقويته وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية.

Advertisements

2- الصيام المتتالي والذي يتضمن تناول أطعمة تحتوي علي 200 سعر حراري يوميًا يمكن أن يساعد في تنشيط الجهاز المناعي.

3- يقوم الصيام بتجديد وقتل خلايا الدم البيضاء القديمة التالفة، ومد الجسم بخلايا الدم البيضاء الجيدة، والتي تساعد في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.