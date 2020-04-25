شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب البلاد وتغلق الطرق والموانئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق «القطامية- العين السخنة» وطريق الكريمات نظرا لوجود عاصفة ترابية شهدتها البلاد، أمس، وتم نشر الخدمات على الطرق السريعة، وربطها بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

ونشرت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات ونشرت الخدمات لتوعية المواطنين بالتهدئة وشكل رجال الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات على مدار الساعة لملاحظة الحالة المرورية عبر شاشات وكاميرات مراقبة ترصد كافة الشوارع والميادين لمعرفة أماكن الكثافات وسرعة التحرك إليها وإرسال سيارات وأوناش الإغاثة.

وشهد العديد من المحافظات إغلاق عدد من الموانئ، أمس، بسبب العاصفة الترابية التى ضربت العديد منها وتسببت فى انعدام الرؤية ونشاط الريح.

فى السويس، أغلقت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، موانئ بورتوفيق والزيتيات فى السويس، والغردقة بالبحر الأحمر، كما أغلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ميناءى السخنة والأدبية أمام حركة الملاحة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ورفعت هيئة الموانئ، درجة الاستعداد، تحسبا لأى أحداث طارئة، مع منع الوحدات البحرية الصغيرة من مغادرة الأرصفة، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، وتسببت العاصفة فى انعدام الرؤية الأفقية وشدة الرياح المصاحبة للعاصفة التى تتعرض لها البلاد.

وفى الشرقية، شهدت قرى ومدن المحافظة، هبوب ريح محملة بالأتربة ما أدى إلى بطء حركة السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية، ووجهت الإدارة العامة للمرور، الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى المركبات بضرورة توخى الحذر أثناء السير على الطرق الرئيسية والمحاور.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وفى القليوبية، تعرضت المحافظة لعاصفة ترابية شديدة على أنحاء متفرقة بالمحافظة، وامتلأت الطرق العامة والرئيسية بالأتربة والرياح الترابية التى حجبت الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية خاصة المناطق القريبة من الصحراء فى العبور والخانكة وشبين القناطر، كما تم إعلان حالة الطوارئ بقطاعات الحماية المدنية والكهرباء ومجالس المدن بسبب ارتفاع معدل الريح.

وأمر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتواجد عدد من سيارات الإغاثة السريعة ورجال المرور بالطرق الرئيسية الزراعى والحر بنها- شبرا والإقليمى والتى شهدت حالة من السيولة المرورية لمواجهة أى أحداث طارئة وتوجيه النصح والإرشاد لقائدى السيارات.

وفى المنيا، ضربت عاصفة صفراء محملة بالرمال والأتربة سماء المحافظة، ما تسبب فى قلة الحركة المرورية، وانتشار الفرق الأمنية بالطرق الإقليمية والسريعة للحد من السرعات للحفاظ على أرواح المواطنين وشهدت بنى سويف، عاصفة مثيرة للرمال والأتربة على جميع مراكز المحافظة السبع، ما تسبب فى انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية بنطاق المحافظة.

وتعرضت أحياء الإسكندرية وبعض مناطق الساحل الشمالى، لهطول أمطار خفيفة يصاحبها ريح وانخفاض فى درجات الحرارة.

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ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وفى البحر الأحمر، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحرى أمام الحركة الملاحية لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، فيما شهدت مختلف مدن شمال سيناء انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، بجانب نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للأتربة.

وفى كفر الشيخ، توقفت حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس بسبب الريح والعواصف، وفى الوادى الجديد، رفعت المحافظة حالة الطوارئ بجميع المديريات والوحدات المحلية، بعدما شهدت عواصف ترابية ضربت عددا من المناطق المتفرقة وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، وتسببت فى سقوط ٣ أبراج كهرباء بالفرافرة فى المنطقة ما بين قرية عائشة وقرية عبد المجيد بمركز الفرافرة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن هذه المناطق ومحطة مياه الشرب.

وفى أسيوط، تعرضت المحافظة إلى ريح شديدة محملة بالأتربة والرمال ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى والمياه فى بعض القرى.