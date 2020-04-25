شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: توريد 4814 طن قمح للصوامع والشون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن إجمالي كمية القمح الموردة حتى الجمعة، بلغت 4814 طن و291 كيلو قمح.

وشدد محافظ الغربية، على المتابعة اليومية لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوي المحافظة، وتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام تيسيرا على المزارعين.

من جانبه، أوضح المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، أنه تم توريد اليوم 1940 طن و167 كيلو، بواقع 1120 طن للصوامع، و820 طن و167 كيلو للمطاحن .