شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع المياه عن منطقتي الدخيلة والعجمي غربي المدينة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.
وأفاد بيان صادر عن الشركة، أن سبب قطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما يرجع لحدوث كسر مفاجئ بخط 700 مم الناقل للمياه من رافع الدخيلة إلى منطقة العجمي.
وطالبت الشركة المواطنين بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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