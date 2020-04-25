شكرا لقرائتكم خبر عن ‪ انطلاق أولى حلقات برنامج «مصر أرض الأنبياء» على 3 قنوات تلفزيونية‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الجمعة، أولى حلقات برنامج «مصر أرض الأنبياء» للشيخ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، ومن تقديم الإعلامي عمرو خليل، وإنتاج شركة سينرجي، والذي يذاع على 3 قنوات خلال شهر رمضان المبارك.

البرنامج يذاع على 3 قنوات، حيث يعرض في تمام الرابعة عصرًا على قناة DMC، وفي السادسة مساء على CBC، كما يذاع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على القناة الأولى، وهو من إخراج إبراهيم السيد.

«مصر أرض الأنبياء» يتميز بأنه يسلط الضوء على أرض مصر مع أنبياء الله بداية من سيدنا أدريس حكيم الحكماء، مرورًا بأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم، كما يسرد قصة سيدنا يوسف ويحكي أيضًا قصة سيدنا موسى وأخيه هارون، ويكشف عن أسرار رحلة العائلة المقدسة، فيما يختتم البرنامج حلقاته برحلة النبي الكريم محمد إلى مصر في رحلة المعراج ومباركته لأرض سيناء.

يمزج البرنامج بشكل فريد بين الروايات العلمية والقصص الشعبية فى سيرة أنبياء الله على أرض مصر، خاصةً وأن كاميرا «مصر أرض الأنبياء» تجولت في الأماكن الحقيقية التي مر أوعاش بها الرسل والأنبياء الكرام.