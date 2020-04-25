شكرا لقرائتكم خبر عن «هنفطر معاك».. مبادرة بنك ناصر الاجتماعى لدعم أهالى سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أعلنت أنه فى ضوء دور البنك التكافلى ورؤيته فى توصيل خدماته للمجتمع، وفى إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم، ومواكبته احتفالات تحرير سيناء، فقد تقرر تخصيص 3.5 مليون جنيه، لتجهيز قافلة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا والحالات الأولى بالرعاية من أهالى شمال ووسط سيناء، عبر مبادرة البنك «هنفطر معاك».

وقالت «القباج» فى ظل الظروف الحالية وظهور أزمة فيروس كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد، وما تشهده القطاعات من إغلاق كلى أو جزئى، ومن منطلق دور البنك الرائد فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة فى الأزمات؛ فقد تم التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر للتنمية والإبداع فى مدينة العريش، لإرسال ٨ شاحنات نقل، تضم ١٨٦ طنا من المواد الغذائية لمدن شمال ووسط سيناء و٥٠ خزانا لحفظ المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى ٩ أجهزة غسيل كلوى لمستشفى العريش العام.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، أنه نظرا لاحتلال البنك مكانة وأهمية بالغة، تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعى، وهو الدور الأصيل المتمثل فى حماية فئات المجتمع، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بشأن حتمية تضافر جهود الجهات الحكومية، مع منظمات المجتمع المدنى فى توفير حياة كريمة للمواطن فى مختلف المحافظات، لذا اتجه البنك للتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية لتوفير هذه القافلة، لخدمة مدن شمال سيناء؛ منها الشيخ زويد والعريش وبير العبد ومدن وسط سيناء؛ مثل الحسنة ونخل والقسيمة ووادى العمرو والبرث.

وأشار «فاروق» إلى أن القافلة تضم 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، وكافة أنواع المواد الغذائية، وتكفى لإعاشة أسرة كاملة، طوال الشهر الكريم، وكل كرتونة تزن 31 كيلو من المواد الغذائية، بإجمالى 3 ملايين جنيه، مع إمدادهم بـ50 خزانا لحفظ المياه، ووحدات لفلترة المياه فى التجمعات البدوية؛ نظرا لعدم توافر مياه الشرب وتوفير 4 محطات تنقية ومعالجة مياه؛ نظرا لارتفاع الملوحة بمياه الآبار الجوفية فى مناطق شمال ووسط سيناء.

يذكر أن الدكتور محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، قدم شهادة شكر وتقدير للدكتور شريف فاروق، والعاملين فى البنك، على جهودهم فى معاونة أهالى سيناء، من خلال مساهمة البنك بقوافل الخير، متمنيا دوام التعاون بين المحافظة والبنك.

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