شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دول تبدأ الصيام.. وانقسام بين سُنة وشيعة العراق ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت 6 دول عربية وإسلامية عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، أمس الأول، ليكون يوم الجمعة مكملًا لعدة شهر شعبان، واليوم السبت غرة رمضان، فيما انقسم أبناء المذهبين السنى والشيعى فى العراق ولبنان؛ فذهب أهل السنة إلى بدء الصيام أمس الجمعة فى حين سيبدأ الشيعة الصيام، اليوم، وفق محطة «سى إن إن» الإخبارية. وأعلنت كل من إيران والسودان والمغرب وسلطنة عمان وبروناى وباكستان، تعذر رؤية هلال شهر رمضان للعام 2020، ما يعنى أن الجمعة متمم شهر شعبان، بالتقويم الهجرى، على أن يكون السبت أول أيام الشهر، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية ومصر وفلسطين ولبنان والجزائر وتونس وإندونسيا وماليزيا وأغلب الدول العربية والإسلامية أن الجمعة، أول أيام رمضان. وبحسب بيان مركز الفلك الدولى، فإن معظم دول العالمين العربى والإسلامى، تحرت هلال رمضان يوم الخميس، لأن شهر شعبان بدأ فى معظم تلك الدول يوم الخميس 26 مارس، ما جعل أمس الاول، الخميس 29 شعبان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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