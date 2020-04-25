شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تجرى 200 ألف اختبار كورونا بالكاشف السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اجتماعها الدورى عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع فى تلك المستشفيات لتصبح مستشفيات عزل لمصابى فيروس كورونا بشكل تدريجى، وشكرت الوزيرة العاملين بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات، حيث تم إجراء 200 ألف اختبار بالكاشف السريع Rapit test، وأكثر من 90 ألف تحليل pcr لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة الحالات المصابة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحين تحول تحاليلها إلى سلبية وتمام شفائها.

وواصلت مديريات الصحة فى المحافظات، أمس، إجراءات عزل المصابين بفيروس كورونا، حيث خرج عدد آخر منهم بعد تعافيهم، وسط أجواء فرحة وحرص من الفرق الطبية على التقاط صور سيلفى معهم وإطلاق الزغاريد، حيث قضى العشرات أول أيام رمضان فى بيوتهم.

فى القليوبية، وسط فرحة تلويح بعلامات النصر والتقاط الصور التذكارية والسيلفى، ودع الطاقم الطبى، المكون من 80 طبيبا وممرضا وإداريا وعاملا، مقر عملهم، بعد تأكد سلبية عيناتهم للفيروس، بعد 14 يوم عمل متصلة. وفى المنيا، احتفل الفريق الطبى بمستشفى الحجر الصحى بملوى بـ«إسراء»، 5 أعوام، أصغر مصابة، نجلة الدكتور عبدالهادى، الذى تُوفى بالمستشفى إثر إصابته بالفيروس، وحرص الطاقم الطبى على شراء فانوس رمضان للطفلة، والتقاط الصور التذكارية معها.

إلى ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعلن عن «تعاون كبير» لتسريع عملية تطوير عقاقير آمنة وفاعلة واختبارات وأمصال للوقاية وتشخيص وعلاج الفيروس، فيما أقر مجلس النواب الأمريكى بأغلبية كبيرة مشروع قانون بتخصيص 484 مليار دولار لتمويل المستشفيات والأعمال الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا.