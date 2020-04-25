شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تشغيل مصنعَي لمبات وألواح شمسية متوقفَين منذ 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، نائبته الدكتورة يسرا عطية، بالاجتماع مع مدير مديرية التربية والتعليم ومديرى إدارات التخطيط والشؤون القانونية وممثلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لوضع حلول تضمن تشغيل مصنعى لمبات الليد والألواح الشمسية المقامين فى مدرسة الغردقة الصناعية الفنية بنين والتابعين لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة حيث تم افتتاحهما فى يناير 2017 لإنتاج لمبات الليد الكهربائية وتجميع ألواح الطاقة الشمسية.

كانت «المصرى اليوم» كشفت فى تقرير نشرته بعددها رقم ٥٦١٤ عدم استفادة المدرسة من المصنعين سواء فى الإنتاج أو تدريب الطلاب رغم أن تكلفة إنشائهما تبلغ ١٣ مليون جنيه.

من جانبها، أكدت نائب المحافظ خلال تفقدها المصنعين أن المحافظ كلفها ببحث سبل التغلب على معوقات التشغيل وضرورة إيجاد حلول للاستفادة من عمليات التصنيع ورفع مهارات الطلاب من خلال عملية التدريب. وأشارت إلى أن التغلب على معوقات تشغيل المصنعين يساهم بخلاف الإنتاج والتدريب فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لرفع المستوى المعيشى للفرد اقتصادياً واجتماعياً، حيث تسعى الدولة لتذليل كافة المعوقات التى تواجه المواطنين.

يذكر أن كلية الهندسة بجامعة عين شمس ومعها مكتب استشارى هندسى متخصص بالقاهرة أشرفا على تنفيذ المشروع ولكن وزارة التربية والتعليم لم تتسلم المصنعين ما أضاع فرصة التدريب على طلاب 3 دفعات بالمدرسة.

وأكد مسؤولو مديرية التربية والتعليم فى المحافظة أن الوزارة تتحمل مسؤولية عدم تسلم المشروع لأنه من سلطتها وحدها وليس المديرية.

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