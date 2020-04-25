شكرا لقرائتكم خبر عن 100 أسرة بفارسكور تستقبل رمضان بخطاب إخلاء لمنازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع أول أيام شهر رمضان، وصلت إلى نحو 100 أسرة فى منطقة الفبريكات بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط خطابات من مجلس المدينة تطالبهم بإخلاء مساكنهم خلال أسبوعين، وذلك لصدور قرار إزالة للعمارات الـ5 التى يسكنوها.

وقال عبدالغنى عبيد، سائق على المعاش، أحد السكان المتضررين: «عايشين هنا من الستينات والعمارات دى جامدة وبنعملها ترميم على حسابنا، هنروح فين فى الأيام دى، ورغم أنهم بيقولوا إن قرار الإزالة صادر من 2014.. جايين ينفذوه دلوقتى».

وأضافت زوجةً المتولى تعلب، إحدى السكان: زوجى معاق ومعندناش سكن تانى وفوجئنا بمجلس المدينة يطالبنا بالإخلاء، يعنى هنترمى فى الشارع.

وتابع راضى الفار: سكنت هنا فى شقة أبويا وعايش هنا من سنين، والظروف متتحملش نجيب سكن فى الأيام دى، وعايشين فى رعب ليخرجونا إحنا وولادنا، ومش عارفين نمشى نروح فين ولا نعيش فين.

من جانبه، قال اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة فارسكور، لـ«المصرى اليوم»: «مش مصرح ليا أتكلم، مفيش غير المحافظ الدكتورة منال ميخائيل، اللى ممكن تصرح، لكن اللى أقدر أقوله إن ده إجراء إدارى وفقا للقانون، وتم عمل بحث اجتماعى بعد حصر الحالات التى تسكن العمارات الصادر لها قرار إزالة، لتعويض المستحقين بمساكن بديلة، واستثناء من يؤكد البحث ودراسة الحالة امتلاكهم لمساكن أخرى».

وأضاف رفعت: «محدش هيترمى فى الشارع وهنعوض المستحقين ومنقدرش نسكت على عمارات فيها أرواح مهددة بالانهيار فى أى لحظة وصادر لها قرار إزالة سابقة».

Advertisements