شكرا لقرائتكم خبر عن 47 مليار جنيه استثمارات حكومية بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى المقبل بنسبة 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ بزيادةِ 50٪ عن خطة العام المالى الحالى.

جاء ذلك أمس، خلال اجتماع الوزيرة بصفتها نائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد، مع فريق عمل البرنامج؛ لبحث الموقف التنفيذى للبرنامج، واستعراض موقف قانون التخطيط العام، وقدرته على المساعدة فى تحقيق التنمية المحلية المنشودة.

وقالت الوزيرة إن هناك حوالى 2.9 مليار جنيه بخطة الحكومة لمواجهة برامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، وليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالى 7.9 مليار جنيه فى 4 سنوات بدايةً من2017/2018.

وأشادت الوزيرة بالدور الذى تقوم به لجنة التسيير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج؛ لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل لامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالإدارة الكاملة لعملية التنمية.

وقالت الوزيرة إن العمل بالبرنامج يتم بالتعاون بين مجموعة من الوزارات هى: التخطيط، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، المالية، والتعاون الدولى وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، موضحة أن البرنامج استطاع تحقيق نجاح كبير على أرض الواقع، بإشادة البنك الدولى بما تم من أعمال بمحافظتى قنا وسوهاج.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه فى باقى المحافظات، بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة.

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