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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. خروج أول 7 متعافين من «كورونا» بـ«عزل» كفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر بمستشفى كفر الدوار الشاملة، المخصص للعزل الصحى، بخروج أول 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا والذين تماثلوا للشفاء من المستشفى.
وأضافت المصادر بوجود 132 حالة يتم علاجها من الفيروس حاليًا في المستشفى، ويوجد 15 منهم شخصًا بحالة مستقرة وسيخرجون قريبًا.
بدأ العمل رسميًا في استقبال حالات من المصابين بفيروس كورونا يوم الخميس 16 إبريل الماضى، وتم إجراء مسحات للمصابين وثبت أن تحولها حالات المصابين إلى سلبية، وبإعادة إجراء التحاليل للمرة الثانية تأكد شفاء عدد منهم الحالات.
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