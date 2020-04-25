شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض خماسينى سبب عاصفة أول يوم رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سبب ما تعرضت له مصر أمس من عاصفة ترابية هو المنخفض الجوى فى الصحراء الغربية والمنخفض الخماسينى والذى يتكون فى هذا التوقيت من العام فى الصحراء الغربية، ويجلب رياحا جنوبية غربية ناشطة تسببت فى إثارة الرمال والأتربة وصلت لحد العاصفة على العديد من مدن ومحافظات الجمهورية، وانخفضت معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر، مع ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات وسقوط أمطار خفيفة حدثت مع أصوات للرعد فى بعض محافظات الوجه البحرى.

وأضاف شاهين فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»: سيكون هناك تحسن فى الطقس يبدأ من اليوم وغداً، والرؤية ستتحسن على كل الطرق مع شبورة مائية فى الصباح الباكر، وسوف تتغير الكتلة الهوائية ويحدث انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة بقيم تتراوح من 8- 10 درجات مئوية عن أمس.

وعن توقعات الأسبوع الأول من رمضان قال شاهين: هناك انخفاض اليوم وغدا مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد الى القاهرة، وسوف ترتفع الحرارة تدريجيا من يوم الاثنين لنهاية الأسبوع ليكون الطقس معتدلا الى مائل للحرارة. وتابع: «يجب متابعة النشرات الجوية حتى أول مايو وبمجرد انتصاف الربيع سنطمئن من حيث الملابس ولن تكون هناك انخفاضات قوية مرة أخرى، وحتى الأسبوع الأول من رمضان سيكون الطقس شديد البرودة ليلاً، ودرجات الحرارة المتوقعة فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح تصل إلى 14- 15 درجة مئوية». وعن طقس اليوم توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد. والطقس ليلاً شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بارد على شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.