شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: الإجراءات الاحترازية في رمضان لتقليل التزاحم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن رمضان تبدو أنها من قبيل التخفيف هي في الأساس جزء من الإجراءات الاحترازية المتاخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، عبر التليفزيون المصري، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء أمس، أنه عند تغيير وقت بدء الحظر في البداية من 7 إلى 8 نظروا على أنه تخفيف ولكن الناس كانت تتكتل على وسائل المواصلات من 5 مساء، ولكن أصبح التكدس أقل بعد الإجراء الاحترازي.

وتابع أنه من الإجراءات التي تقررت بفتح المولات والمحلات التجارية يومي الجمعة والسبت، مضيفاً: «شهر رمضان معروف عنه أنه شهر تزاحم على المحلات وهذا ليس في مصلحتنا لذلك فإن قرار مد العمل من 5 أيام إلى 7 أيام يقلل من التكدس، ويجعل التكدس يوزع على 7 أيام بدلا من 5 أيام».

وتابع عن باقي الإجراءات المعلنة والتي منهاعودة بعض الخدمات: «هناك قرارات أخرى لأن بعض المواطنين مصالحهم معطلة، حيث خدمات الشهر العقاري الأكثر إلحاحا مثل توكيلات صرف المعاش والمهمة لكبار السن، ومن الخدمات التي لا يوجد تكدس فيها، وكذلك فتح الترخيص للسيارات الجديدة، لأن الإنتاج بدأ يتكدس في المصانع والموزعين والوكلاء توقفوا عن الشراء لأن الترخيص متوقف، والذي يتسبب في توقف عجلة الإنتاج، وتدريجيا سيتم فتح الترخيص لباقي أنواع السيارات».