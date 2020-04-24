شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تكليف إدارة الشؤون الهندسية بتركيب القطع الموفرة للمياه بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال جميع القطع القديمة بقطع موفرة للمياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية. يأتى هذا الإجراء في إطار خطة الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه قررت وزارة الأوقاف تعديل جميع عقود الإنشاءات وعقود الصيانة التي تعقدها الوزارة وجميع الجهات التابعة لها لتكون بقطع المياه الموفرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 4,092

تعافي 1,075

وفيات 294

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