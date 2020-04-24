شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع أعمال مبادرة «حياة كريمة» بكفر المغربي بالعدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بقرية كفر المغربي، بمركز العدوة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفذها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، بهدف متابعة المشروعات الجاري العمل بها ودفع العمل بها، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مجابهة فيروس كورونا.

تفقد نائب المحافظ، أعمال المبادرة بمركز شباب قرية كفر المغربي، وأعمال تركيب محول كهرباء القرية، وذلك ضمن أعمال إحلال وتدعيم شبكات ومحولات وأعمدة الإنارة بالقرية، بالإضافة إلى تفقد أعمال رصف المدخل المؤدي للقرية، وذلك في إطار دعم البنية الأساسية، وتقديم خدمة تليق بالمواطنين وتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية.

أكد «أبوزيد» على حرص المحافظة على تنفيذ تلك المبادرات من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أن الهدف منها الأرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف في المرحلة الأولي 6 قرى على مستوى مراكز المحافظة، وتقدم خدمات متنوعة ما بين (إنشاء ورفع كفاءة مدارس ـ أعمال رصف طرق ـ وصلات مياه وكهرباء ـ تطوير مراكز شباب).