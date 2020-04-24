شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تتعرض لسقوط أمطار خفيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء إلى سقوط امطار خفيفة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة.

وقرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.