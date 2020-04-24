شكرا لقرائتكم خبر عن رساله من الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بملوي في المنيا للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الطاقة الطبي بمستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي جنوب المنيا، رساله المواطنين عبر صفحتهم «فيس بوك» قدموا خلالها التهنئة للشعب المصري، بحلول شهر رمضان المبارك، وطالبوا المواطنين بالالتزام في بيوتهم وعدم الخروج. وحرص الطاقم الطبي على بث صورة لهم وهم يرتدون الزي الواقي ويحملون لافتات ورقيه صغيره تحمل عبارات (في العزل من أجلكم- كل عام وأنتم بخير- الزموا بيوتكم من أجلنا) من داخل الحجر الصحي بمستشفى ملوى التخصصي بالمنيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رساله من الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بملوي في المنيا للمصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.