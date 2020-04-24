شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 71 مصريا من صربيا.. وإخضاعهم للحجر الصحي 14 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء اليوم الجمعة، الطائرة القادمة من من بلجراد وعلى متنها عدد ٧١ من المصريين العالقيين في صربيا وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقاً لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران وكان في استقبال الطائرة سلطات مطار مرسي علم الدولي وفريق من الحجر الصحى والطب الوقائى.

وأشار دكتور إسماعيل خلف مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، إلى توقيع الكشف الطبى على الركاب وطاقم الطائر وإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي اصابات بكورونا.

وأكد الدكتور تامر مرعي في تصريح صحفي، بوضع جميع المصريين العائدين بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً بالتنسيق مع أجهزة الدولة وذلك ضمن الاجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أنه تم تخصيص عدد من إلاتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي وتقسيمهم مجموعات لعدم التكدس وتقليل اللأزدحام بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم.