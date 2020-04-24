شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 35 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه تم تنفيذ 35 قرار إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بمراكز شبراخيت وإدكو وأبو حمص ودمنهور والدلنجات ورشيد وحوش عيسى والرحمانية على مساحة نحو 8 آلاف مترًا مربعًا.
وشدد «المحافظ» على الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مهيبًا بالمواطنين عدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول ذلك.
وأوضح أنه تم تنفيذ 8 قرارات فى أبوحمص و5 قرارات فى إدكو و3 قرارات فى حوش عيسى و3 قرارت في رشيد و4 قرارات فى دمنهور و9 قرارات فى الرحمانية بالإضافة إلى 3 قرارات فى شبراخيت والدلنجات.
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