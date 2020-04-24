شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تسير رحلتين لإعادة المصريين العالقين بواشنطن أول مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن الوزارة بصدد تيسير رحلتين استثنائيتين إلى واشنطن، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن رحلات الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران ستقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في 1 من مايو القادم، والعوده إلى مطار مرسى علم الدولي يوم 3 من نفس الشهر .

وتابعت المصادر، ان الرحله الثانية تقلع من القاهره يوم 3 من مايو القادم، والعوده لمطار مرسى علم يوم 5 من مايو، وذلك لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ولفتت المصادر، إلى أن جميع الرحلات الدولية القادمة من الخارج سيتم حجزهم بمقر الحجر الصحي بمدينة مرسى علم حيث يتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

وبدأت وزارة الطيران المدنى الثلاثاء الماضي الموافق 21 من إبريل الماضي، تسيير رحلاتها الإستثنائية والتي تستمر حتى 5 من مايو، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، من مختلف دول العالم بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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