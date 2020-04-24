شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تركيب قطع موفرة للمياه بجميع المساجد ضمن خطة الدولة لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، تعديل جميع عقود الإنشاءات وعقود الصيانة التي تعقدها الوزارة وجميع الجهات التابعة لها لتكون بقطع المياه الموفرة، في إطار خطة الدولة المصرية لترشيد استهلاك المياه.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلف الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال جميع القطع القديمة بقطع موفرة للمياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد ناقش خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد، ووجه بتخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش والصيانة بالمساجد، وتجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، حيث وجه بتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، وتعديل لائحة مجالس الإدارات لتشمل متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.

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كما تم تكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى، وتكليف رئيس القطاع الديني بسرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الإدارة، وإضافة مهمة متابعة تنظيف وتعقيم المسجد بصفة مستمرة إلى المهام الأساسية لعمل مجلس الإدارة .

وتم تشكيل لجنة برئاسة الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من: المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية، الشيخ جابر طايع – رئيس القطاع الديني، اللواء عمرو شكري – رئيس قطاع مكتب الوزير، المهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، و المهندس إبراهيم القصاص رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، لمتابعة هذه التكليفات على أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بأعمال اللجنة على معالي وزير الأوقاف.