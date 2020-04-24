شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: لا صحة لإلغاء امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول عدد ”الخليج 365” الصادر صباح غدٍ السبت، تغطيات هامة للذكرى الـ38 لتحرير سيناء، كما يشمل ملحق بعنوان "رمضانك مختلف" والذى يقدم قصصًا ترفيهية ومنوعة، فضلاً عن بعض القصص الإخبارية الهامة وأبرزها نفى الحكومة لإلغاء امتحانات الثانوية العامة.

وإلى أهم العناوين:

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- الحكومة تكشف 8 حقائق عن كورونا وترصد 10 شائعات.. لا صحة لإلغاء امتحانات الثانوية العامة.. لا صحة لنقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أو وجود عجز بالأدوية بمستشفيات العزل الصحى

- أمير كرارة يكشف تفاصيل المسلسل لـ«الخليج 365»: المنسى.. أسطورة الحياة بعد الشهادة.. سقطت دموعى عندما سمعت قصة استشهاده من زملائه.. والشهيد كان قائدا تهتز له الأرض من شجاعته وقوته.. واكتسب أسطوريته من إنسانيته وإخلاصه

- «الاختيار».. شوكة فى ظهر الإرهاب.. عندما تدربت فى الجبال زى المنسى اكتشفت إن إحنا عايشين فى «البطاطا» ومش عارفين رجالة مصر بتعمل إيه فى سيناء.. والشركة المتحدة لها دور وطنى كبير فى تخليد الشخصيات الوطنية

- مدبولى يدعو لإطلاق مبادرة وطنية للتوسع فى إنتاج المستلزمات ومدخلات الصناعة محليا.. يس الوزراء يعقد لقاء مفتوحا مع رجال الصناعة.. ويؤكد: المرحلة المقبلة فرصة كبيرة لعودة الصناعة

- وزير التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات فى سيناء بـ25 مليار جنيه.. «شعراوى»: تنمية أرض الفيروز محور رئيسى فى برنامج الحكومة لإتاحة فرص عمل جديدة أمام الشباب

- فى الذكرى الـ38 لعيد تحرير سيناء.. العبور الثانى بالمشروعات القومية الضخمة فى سيناء 5 تريليون جنيه استثمارات خلال سنوات فى أرض الفيروز تنهى عزلته

- أبطال حرب أكتوبر يتذكرون.. كيف حافظ السلام على مكتسبات الحرب؟.. قوة إرادة الشعب وقيادته نجحت فى تحرير سيناء بالكامل

- وزير الدفاع مهنئا الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء: «مقتدين بروح أكتوبر فى حماية الوطن»