شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تلاوة عطرة لما يتيسر من القرآن الكريم للشيخ أنور الشحات أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365" تلاوات قرآنية يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، لعدد من مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامى.

تلاوة اليوم يقدمها الشيخ أنور الشحات أنور، نجل الشيخ الراحل الشحات محمد أنور، أحد مشاهير قراء القراء الكريم في مصر والعالم.

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ولد الشيخ أنور فى 29 مايو عام 1978 بكفر الوزير التابع لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القران الكريم في سن مبكرة على يد والده القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، التحق بالأزهر الشريف وتخرج في كلية اللغة العربية.

في عام 2004 تقدم الشيخ أنور الشحات محمد أنور لاختبارات الإذاعة وبعد اجتيازه واعتماده رسميا بدأ في تلاوة قرآن الفجر عام 2008 .