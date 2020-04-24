شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تجدد الدعوة للتبرع للمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إن "المستشفيات الجامعية بنسابق الزمن علشان نعالج ملايين المصريين، موضحة أن المستشفيات الجامعية إلى تكاتف الجميع ومساعدتها من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، ولشراء أجهزة ومستلزمات طبية جديدة، بجانب زيادة القدرات الاستيعابية لهذه المستشفيات.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أنه، تم فتح حساب تبرعات باسم ( المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) وننتظر تبرعاتكم وصدقاتكم وزكاتكم لهذا العام.

يشار إلى وزارة التعليم العالى البحث العلمى أطلقت حملة قومية، نادت خلالها بتوحيه المواطنين لتخصيص الزكاة لصالح المستشفيات الجامعية بهدف تعزيز الخدمات التى تقدمها المستشفيات للمواطنين.

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وقالت وزارة التعليم العالى: "زكاتك وصدقتك هتكون لمين السنه دي؟ كل واحد فينا بيسأل نفسه في الظروف دي إزاي اقدر اساعد؟ واحنا بنقولك أن كل شئ ممكن يتعوض إلا الصحة، خالي زكاتك وصدقتك السنة دى للمستشفيات الجامعية".

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن هناك 113 مستشفى جامعى على مستوى الجمهورية فيهم: 35 ألف سرير يقدموا الخدمة إلى 21 مليون سنويا.