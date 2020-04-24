شكرا لقرائتكم خبر عن عقل الحكومة.. كيف يفكر مجلس الوزراء فى أزمة كورونا وسيناريوهاتها؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الخميس، القرارات الخاصة بأوقات الحظر وتقليل الحركة والزحام، خلال شهر رمضان، وقال رئيس الوزراء، إن العالم يبدأ فى مراجعة الإجراءات الخاصة المتبعة فى مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة 85% من المرضى بفيروس كورونا فى العالم كله يشفون دون علاج بالبروتوكولات المتبعة، وأن 15% من المرضى فقط هم من يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة بالمستشفيات.

ورغم أن رئيس الوزراء أعلن توقعه زيادة أرقام الإصابات في مصر خلال الفترة المقبلة، إلا أنه أعلن قرارات أقل شدة من المتبعة منذ بداية الأزمة، وأعلن نية الدولة عودة الحياة لطبيعتها، تدريجيا، فلماذا قررت الحكومة تلك الإجراءات، وما الذى يدور في علقها حول إدارة أزمة كورونا، الفيديو التالى يجيب على تلك التساؤلات.