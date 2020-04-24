مصر للطيران: 3 رحلات طيران لواشنطن وجاكرتا لعودة المصريين العالقين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير رحلتين إلى واشنطن لعودة المصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار خطة الحكومة لإعادة المواطنين بعد تعليق رحلات الطيران من وإلى مصر ضمن جهود الحكومة لمكافحة فيروس "كورونا المستجد".
وتقلع الرحلة الأولى من مطار القاهرة الدولي، يوم الجمعة، الأول من مايو، وتعود إلى مطار مرسى علم يوم الأحد 3 مايو.
وتقلع الرحلة الثانية من مطار القاهرة يوم 3 مايو وتعود لمرسى علم يوم الثلاثاء 5 مايو.
كما تنظم شركة "آيركايرو" رحلة لعودة العالقين المصريين في إندونسيا غدا السبت وتعود إلى مرسى علم يوم الاثنين المقبل.
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