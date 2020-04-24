5 سيارات إطفاء تخمد حريقا في مصنع ورق بكرادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الجمعة، حريقا في مصنع ورق وكرتون بمركز كرداسة، دون إصابات. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من منشأة صناعية بمنطقة أبو رواش. Advertisements دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد تنسيقا مع قطاع إطفاء أكتوبر. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأمكن السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنشآت المجاورة، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران. تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعاينة للوقوف على ملابسات الحريق كاملة.

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