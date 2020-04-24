الداخلية في 24 ساعة.. يد تطبق الحظر وأخرى تفرض الأمن (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

24 ساعة لم تتوقف خلالها جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال وغلق المحال التجارية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى شن حملات مكبرة على مستوى الجمهورية بمشاركة مديريات الأمن.

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة مقطع فيديو يرصد نتائج حملات الإدرات المختلفة وقطاع الأمن الاقتصادي (الذي يضم 7 إدارات) وقطاع أمن المنافذ إضافة جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة والأمن السياحي.