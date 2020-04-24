"الحبس 6 أشهر والإقصاء من انتخابات البرلمان".. سما المصري عرض مستمر داخل المحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أثارت سما المصري منذ بداية ظهورها على الساحة المصرية في 2012 الكثير من الجدل حول طبيعة ما تقدمه، ودخولها في صراعات مع العديد من الفنانين والمحامين وارتباطها بالأحداث المثيرة، ما جعلها دائمة التردد على النيابات والمحاكم طيلة السنوات الماضي وحتى الآن.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم، بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، حيث ذكرت النيابة العامة، أن وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية ألقت القبض عليها تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها.

ويعد تواجد سما المصري في سرايا النيابة والتحقيق معها ليس أمرًا جديدًا؛ حيث ترددت خلال السنوات الماضية على المحاكم في العديد من الاتهامات التي انتهت بصدور أحكام ضدها وبرائتها من البعض الآخر.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز القضايا التي تواجدت بسببها سما المصري داخل ساحات المحاكم.

التحريض على الفسق والفجور

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، أمس الخميس، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، متهمة إياها باستخدام حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على "الفسق والفجور"، في البلاغ الذي حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض نائب عام.

وقال شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب، مؤكدًا أنه سبق وتقدم هو وموكلته (ريهام سعيد)، بعدة بلاغات ضد سما المصري، بعد ما تطاولت عليها.

ولم يكن ذلك أول بلاغ من ريهام سعيد ضد سما المصري، إذ اتهمتها قبل ذلك بالسب والقذف وانتهاك حرمة حياتها الخاصة، وذلك على خلفية مقطع مقطع لسما المصري، انتقدت من خلالها حلقة "ريهام" في برنامجها "صبايا"، التي تناولت من خلالها "مرضى السمنة"، وهي الحلقة التي أثارت الجدل وانتهت بحظر ظهورها إعلاميًا لمدة عام.

استبعاد سما المصرى من انتخابات البرلمان

في نوفمبر 2015؛ صدر حكم ضد سما المصري بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة القاهرة بقبول أوراق ترشيح سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى عن الدائرة 19 ومقرها دائرة الجمالية ومنشأة ناصر.

وكانت سما المصرى تقدمت بأوراق ترشيحها للانتخابات البرلمانية لانتخابات مجلس النواب 2015 عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر بالقاهرة، وتم قبول أوراق ترشيحها لانتخابات البرلمان.

لكن المحامي سمير صبري تقدم بطعن حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته وسامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصرى"، وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بقبول أوراق ترشيح سما المصرى للانتخابات.

تغريم سما المصري في سب مصطفى كامل

في مايو 2017؛ قضت محكمة جنح أول أكتوبر، بتغريم الفنانة سما المصري، 5 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مصطفى كامل، ونشر أخبار كاذبة.

وكان ياسر قنطوش المحامي، وكيلا عن الفنان مصطفى كامل، أقام جنحة مباشرة اتهم فيها سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصري"، بسب وقذف موكله، ونشر أخبار كاذبة ضده، لتشويه سمعته، وذلك من خلال برنامج "الحريم أسرار" مع الفنان أمير كرارة، والمذاع على فضائية ten.

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السجن 6 أشهر لسب مرتضى منصور

في عام 2015 قضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنانة الاستعراضية سما المصري بالحبس 6 شهور وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لسبها رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.

وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم ببلاغات ضد الراقصة سامية عطية حداقة الشهيرة بسما المصري، حيث اتهمها بسبه وقذفه على شاشة قناة "فلول" التي تملكها، وأنها قامت بإذاعة كليب من تأليفها وغنائها تطاولت فيه عليه وشهرت به، وكان يتم إذاعته يومياً، كما اتهمته بالجنون وشرب الخمور.

وأضاف حينها أن القناة التي تملكها غير مصرح لها بالبث الإذاعي، كما قامت بعمل إشارات رمزية خادشة للحياء.

وقال مرتضى منصور حينها إن سما المصري تشكل خطراً على المجتمع المصري، وإنه وراء القبض عليها بعدما قدم بلاغاً ضدها للنائب العام والمصنفات الفنية متعهدا بحبسها وغلق قناتها الفضائية الخاصة.

القبض على سما المصري بسبب قناة فلول

في عام 2014؛ قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الراقصة الاستعراضية، سما المصري، مالكة قناة "فلول" وذلك على خلفية استخدامها لأجهزة بث بدون ترخيص رسمي.

وجاء ضبطها عقب تقديم عدد من البلاغات ضد سما المصري حول امتلاكها لهذه الأجهزة بدون صفة شرعية إلى جانب بلاغ سب وقذف قدمه رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.

وبذات العام أعلنت سما المصري غلق قناة "فلول" عبر فيديو بثته بـ"يوتيوب"، مضيفة أنها تلقت إخطارًا، من شركة "نور سات" بأن هيئة شؤون الإعلام بدولة البحرين قررت وقف بث القناة.

سما المصري وتغريم "باسم فيجو"

في 209؛ أصدرت محكمة جنح الأزبكية حكمًا ضد عرفة محمد أحمد وشهرته "باسم فيجو"، موزع ومؤلف أغاني بتغريمه 15 ألف جنيه، لتأليفه وتزوير أغنيه "ما بلاش من تحت يا حودة"، ونسبها للفنانة سما المصري.

وأفادت تحقيقات نيابة الأزبكية وتحريات مباحث الإنترنت بأن المتهم "باسم فيجو" ألَّف ووزع الأغنية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلصاقها بالفنانة سما المصري ووضع اسمها عليها وهي لا تخصها من قريب أو بعيد ما أدى إلى التشهير بها والإساءة لها.

وقالت الفنانة سما المصري إن الحكم القضائي، الذي صدر بحق "باسم فيجو"، موزع ومؤلف أغنية "يا حودة" أثبت صدقها بأن ليس لها أي علاقة بهذه الأغنية.

وأضافت أنها غير حزينة على عدم حبس "فيجو"، مشيرة إلى أن حكم الغرامة كافي بالنسبة لها، مؤكدة أنها ليس لي أي علاقة بالأغنية، مشيرة إلى أن "كنت أريد أن أثبت للناس، التي لم تصدقني في البداية عندما أنكرت علاقتي بهذا الأغنية منذ سنة تقريبًا".

واختتمت سما المصري حديثها قائلة: "الحُكم عادل ومنصف بالنسبة لي، لأن صاحب الأغنية، والذي قدمها هو غُرّم ١٥ ألف جنيه.. وأثبت براءتي منها".