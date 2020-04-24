وصول 71 مصريًا عالقًا إلى مطار مرسى علم قادمين من صربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية ضمن رحلات الجسر الجوي، لنقل المصريين العالقين بالخارج، لمطار مرسى علم الدولي قادمة من مطار العاصمة الصربية بلجراد، تضم 71 راكبًا، استعدادًا لنقلهم لأحد فنادق الغردقة للإقامة فترة 14 يومًا، كحجر صحي.

وأنهت سلطات المطار، كافة إجراءات الوصول للركاب، استعدادًا لدخول الحجر الصحي لمدة 41 يومًا، من خلال أعمال تعقيم الأشخاص بالإضافة إلى حقائبهم الخاصة، ثم أخذ عينة دم ثم اختبار الأجسام المضادة، ونقلهم بعد ذلك بأتوبيسات مكيفة للفنادق المخصصة كحجر صحي لهم.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الأربعاء، حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، 5 رحلات طيران قادمة من الدول المختلفة، حيث وصلت أولى رحلات أمس من مطار البحرين تقل على متنها 142 راكبًا مصريًا عالقًا بالبحرين.

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كما استقبل مطار مرسى علم الدولي، رحلة طيران قادمة من مطار امستردام الهولندي تقل على متنها 124 راكبًا مصريًا عالقًا بهولندا، ثم وصلت بعد ذلك رحلة قادمة من مطار كازبلانكا المغربي تقل العالقين هناك وعددهم 98 راكبًا مصريًا.

ووصلت رحلة قادمة من الجزائر بعد إقلاعها من مطار القاهرة لبرشلونة ثم الجزائر والعودة لمرسى علم تقل على متنها 162 راكبًا، ووصلت في الساعات الأولى من صباح الخميس رحلة قادمة من مطار فرانكفورت الألماني تقل على متنها 138 راكبًا.

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