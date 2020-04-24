محامي ريهام سعيد يعلّق على ضبط سما المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكد المحامي شعبان سعيد، دفاع الإعلامية ريهام السعيد، أن البلاغ المقدم منه أمس الخميس للنيابة العامة ضد سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، السبب الرئيسي في إلقاء القبض عليها اليوم الجمعة والتحقيق معها.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي أمر بالتحقيق مع "المصري" بعد إلقاء القبض عليها من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، مؤكدًا أنه سيعلن ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

وقال "سعيد" في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه قبل 6 أشهر تقدم بـ3 بلاغات ضد سما المصري كوكيل عن ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف والتحريض على الفسق، موضحًا أن تلك البلاغات تم التحقيق فيها بشكل جيد وتفصيلي على حد تعبيره.

وأضاف أنه توجه مع ريهام سعيد إلى مباحث المعلومات وتم فحص جميع الفيديوهات الخاصة بسما المصري، ووردت التقارير الفنية في جميع البلاغات وأدانت "المصري".

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وأكد محامي ريهام أنه توجه لمباحث المعلومات وعلم بفحوى التقارير الفنية في سرية تامة حتى لا تمحو أو تغلق سما المصري صفحاتها، مشيرًا إلى أن تم إعداد قيد ووصف ومذكرة بالإحالة الخاصة بالبلاغات المُقدمة لتكون جاهزة لتحديد جلسة بتهمة الفجور ونشر الفسق والفعل الفاضح ولم تحدد الجلسات بعد.

وتابع أن بعد القبض على المتهمة حنين حسام وصدر قرار بحبسها لنشر محتوى يخالف قيم المجتمع المصري، ناشد عبر فيديو له على صفحته على فيسبوك النائب العام بالتحرك ضد سما المصري، وقدم بلاغ أمس الخميس طالب فيه بالتحقيق معها في المحتويات التي تنشرها وتحديد جلسات للبلاغات المقدمة من قبل.

وذكر في بلاغه الذى حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعى دون مراعاة للقانون والاداب.

وعن موقف نقابة المهن التمثيلية تجاه "المصري" أكد "سعيد" محامي النقابة أنها ليست ضمن المقيدين.