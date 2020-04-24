شرطة المرافق تتصدى لإشغالات شارع التحرير في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت شرطة المرافق وحي الدقي، الجمعة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالطريق العام. استهدفت الحملة رفع الإشغالات بشارع التحرير؛ لتسيير حركة المارة والسيارات، والحيلولة دون التأثير على الحركة المرورية بالشارع الحيوي. تم إيداع المضبوطات مخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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