أخبار مصر | النقيب العام يهنئ الأطباء البيطريين باليوم العالمى غدا السبت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النقيب العام يهنئ الأطباء البيطريين باليوم العالمى غدا السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، ورئيس اتحاد البيطريين العرب، كلمة للأطباء البيطريين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطرى غدا السبت.

وقال العامرى في بيان صحفي، اليوم الجمعة: السادة زملائي الأعزاء أطباء بيطريين مصر.. كل التحية والتقدير لحضراتكم جميعا بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطري غدا بمشيئة الله.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر في ظل الظرف الاستثنائي في ظل وجود جائحة فيروس كورنا المستجد.

وأضاف: كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الجنود المجهولة الذين يقومون على تطهير المنشاءات الحيوية والهامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين ووقايتهم من الأمراض في ظل ظروف صعبة.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر والذين سقط منهم البعض واصيب بفيروس كورونا المستجد وهو يقوم بالكشف على الغذاء من أصل حيواني في المستشفيات من أجل تقديم غذاء آمن للمرضى. وأضاف كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يعملون في مجال الأبحاث العلمية من أجل تطوير وسائل التشخيص وايجاد حلول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. والذين يعملون بالمعامل المركزية بوزارة الصحة في ظل وجود وباء كورونا المستجد.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يعملون بشركات الدواء البشري ومجال الدعاية للدواء ويترددون على المستشفيات في ظل وجود وباء كورونا المستجد. Advertisements

وتابع: كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يعملون في مجال صناعة المطهرات والذين يبذلون قصارى جهودهم من اجل توفير منتج صحي آمن في ظل هذه الظروف الطارئة.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل وقاية الانسان من الأمراض المشتركة.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تطبيب ورعاية الحيوان في ظل هذه الظروف الصعبة.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يبذلون جهودا مضنية من أجل توفير غذاء من أصل حيواني آمن في كل المواقع في ظل إضطرابات في الإقتصاد العالمي. أكد العامرى على أيضا على التحية لجموع أطباء بيطريين مصر في كل المواقع الذين يتعرضون لصعوبات بالغة من أجل الحفاظ على صحة المواطن ودعم اقتصاد الوطن.. كل التحية والتقدير لجموع اطباء بيطريين مصر الذين يعملون في المجازر في ظل هذه الجائحة.. كل التحية والتقدير لجموع أطباء بيطريين مصر الذين يعملون في المحاجر البيطرية من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد في الواردات على مدار الشهور الماضية.